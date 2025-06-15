إشعاعات نووية قد تطال لبنان!

تحدثت مصادر معنية بالشأن العسكري عن مخاطر توسع الصراع - ليشمل استهداف والذي يمثل قنبلة موقوتة في قلب المُحتلة.

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وذكرت المصادر أن أي استهداف إيراني لذلك المفاعل، يعني حصول تسربات إشعاعية قد تطالُ بشكل خاص، باعتباره أقرب دولة إلى فلسطين المحتلة، وبالتالي سيكون التأثر مباشراً حُكماً.

وأوضحت المصادر أنَّ "الذروة" في الصراع لم تتحقق بعد، وما يظهر هو أن كل طرف يستخدم أوراقاً إستراتيجية مختلفة في أوقات محددة وذلك للضغط العسكري وسط مفاوضات "غير ناجحة" حتى الآن لوقف النار.