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لبنان

إشعاعات نووية قد تطال لبنان!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-06-2025 | 02:15
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تحدثت مصادر معنية بالشأن العسكري عن مخاطر توسع الصراع الإيراني - الإسرائيلي ليشمل استهداف طهران مفاعل ديمونة النووي والذي يمثل قنبلة موقوتة في قلب فلسطين المُحتلة.
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وذكرت المصادر أن أي استهداف إيراني لذلك المفاعل، يعني حصول تسربات إشعاعية قد تطالُ لبنان بشكل خاص، باعتباره أقرب دولة إلى فلسطين المحتلة، وبالتالي سيكون التأثر مباشراً حُكماً.
 
وأوضحت المصادر أنَّ "الذروة" في الصراع لم تتحقق بعد، وما يظهر هو أن كل طرف يستخدم أوراقاً إستراتيجية مختلفة في أوقات محددة وذلك للضغط العسكري وسط مفاوضات "غير ناجحة" حتى الآن لوقف النار.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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