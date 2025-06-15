صناعة لبنانية 100 %.. "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية (فيديو)

في معرض "صُنع في " 2025 الذي أقيم في شهر أيار الماضي تمّ أمام الزوار والمشاركين عرص أول نموذج من "سكاي ليرة" وهي أول سيارة طائرة كهربائية مُبتكرة في لبنان والتي من المُنتظر ان تُشكّل علامة فارقة في تاريخ الصناعة والعربية.



المهندس اللبناني هشام حسامي صمم هذا الإبتكار وموّله لوحده، وهو اشتهر سابقا من خلال تصميم سيارة "ليرة" أول سيارة كهربائية في لبنان أطلقها عام 2022.



وبالعودة إلى "سكاي ليرة"، يقول حسامي في حديث لـ "" انها "ليست مجرّد طائرة كهربائية بل هي رؤية متكاملة لمستقبل النقل الذكي والمستدام مصممة بأيادٍ لبنانية وعقول تؤمن بأن لبنان قادر على أن يكون رائدًا في مجال الطيران الكهربائي العالمي".



وتابع ان "هذا المشروع ليس فقط نقلة نوعية في مجال المواصلات بل هو أيضًا رسالة أمل لكل الشباب اللبناني بأن الابتكار لا يعرف حدودًا وأن قادرة على منافسة الكبار."



ويؤمن حسامي بأن الفترة المُمتدة ما بين 2026 و2030 ستكون الانطلاقة الحقيقية لهذا المشروع على المستوى العالمي، مُشيرا إلى انه "يسعى إلى تسويق وتصدير "سكاي ليرة" إلى الدول المتقدمة ما يضع اسم لبنان على خارطة الابتكار العالمي ويُثبت أننا نستحق مكانًا بين الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة"، كما قال.

مميزاتها التقنية

تسير "سكاي ليرة" بسرعة 130 كيلومتراً في الساعة، كما تستطيع قطع مسافة 40 كيلومتراً من دون توقف.



الطائرة مزوّدة بـ8 محركات، حتى لو أُصيب أحد هذه المحركات بعطل طارئ فإنها قادرة على إكمال طريقها مع المحرّكات الـ7 المُتبقية.



ويلفت إلى ان "قيادتها بسيطة وسهلة ويستطيع أيّ كان القيام بهذه المهمة وان يتعلم كيفية قيادتها بدقائق، فالأمر لا يقتصر على قبطان طائرة متخصص".



ويؤكد حسامي بأن "سكاي ليرة" تتمتع بعدة خصائص هندسية وتقنية استثنائية من بينها:



تقنية الدفع الكهربائي بالكامل حيث تعتمد السيارة على محركات كهربائية فعّالة ومستدامة، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

نظام الطيران العمودي (eVTOL) يتيح الإقلاع والهبوط في مساحات صغيرة مما يجعلها مثالية للاستخدام داخل المدن.



مواد خفيفة الوزن حيث تم استخدام ألياف الكربون لتحسين الكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة.



تكامل الأنظمة الذكية، فالسيارة تشمل لنظام الملاحة وخيارات الطيران ذاتي القيادة، مما يعزز السلامة وسهولة الاستخدام.



الطاقة الشمسية: تتضمن ألواحاً شمسية لتحسين الكفاءة وضمان استدامة الطاقة.

أهمية المشروع للبنان

يؤكد حسامي ان "هذا المشروع يعزز الصناعة المحلية والتكنولوجيا، فهو يُظهر قدرة لبنان على الابتكار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات المستدامة، كما انه يجذب استثمارات محلية ودولية، ويوفر فرص عمل في مجالات مثل الهندسة، والبرمجة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية".



كما يُمكن للبنان أن يصبح مركزًا لصناعة المركبات الطائرة، مما يزيد من صادراته ويعزز مكانته في السوق العالمية.



ولفت أيضا إلى ان "هذه السيارة الطائرة الكهربائية تسهم في تقليل التلوث والاعتماد على الوقود الأحفوري، ما ينسجم مع الجهود العالمية نحو الاستدامة البيئية."



ويؤكد حسامي ان "مشروع Skylira يمكن أن يكون بداية حقبة جديدة في النقل المُستدام في المنطقة ليضع لبنان في طليعة الابتكار التقني في العالم العربي، ويرسخ مكانته كبلد يعتمد على الكفاءات والمواهب المحلية لتحقيق إنجازات عالمية".



ولفت إلى ان "كلفة صناعتها تتراوح ما بين 250 و300 ألف دولار عالمياً، أما في لبنان وبسبب محلّية صناعتها وتجميع قطعها، فكلفتها أقل، ويمكن بيعها بأسعار لا تزيد على 150 ألف دولار."

سيارة "ليرة ميني"

إلى ذلك، كشف حسامي عن مشروع جديد يعمل عليه وهو سيارة "ليرة ميني" الكهربائية الصغيرة والتي ستحدث ثورة في أسواق النقل العالمي.



ويُشير إلى ان "هذه السيارة تعمل على الكهرباء والطاقة الشمسية وهي تتسع لشخصين وبتصميم عصري ومدمج، وتعمل بالكامل على الطاقة الشمسية، مما يجعلها الخيار الأمثل للمدينة والمناطق الحضرية، وسعرها 1800 دولار فقط. "

إذا من خلال هذه المشاريع سواء "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة كهربائية في لبنان والعالم العربي أو "ميني ليرة"، يُحقق لبنان على الرغم من كل الأزمات إنجازًا تقنيًا وصناعيًا كبيرًا يحمل العديد من الأهمية والفوائد وهو يدخل من خلالها صناعة السيارات والطائرات الكهربائية من بابها العريض.