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لبنان

الصواريخ تمرّ فوق "حفل لبناني".. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
15-06-2025 | 02:00
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نشر المصور الصحفي اللبناني الزميل لطف الله ضاهر عبر حسابه على "فيسبوك"، مقطع فيديو لأحد الحفلات في جنوب لبنان وذلك أثناء مرور الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، ليل السبت - الأحد.
 
 
وأظهر الفيديو استمرار حفل الزفاف رغم مرور الصواريخ في السماء، فيما قام بعض المدعوين بتصوير المشهد بواسطة الهواتف. 
 
 
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