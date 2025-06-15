الصواريخ تمرّ فوق "حفل لبناني".. شاهدوا الفيديو

نشر المصور الصحفي اللبناني الزميل لطف الله عبر حسابه على " "، مقطع فيديو لأحد الحفلات في وذلك أثناء مرور الصواريخ باتجاه ، ليل السبت - الأحد.

وأظهر الفيديو استمرار حفل الزفاف رغم مرور الصواريخ في السماء، فيما قام بعض المدعوين بتصوير المشهد بواسطة الهواتف.