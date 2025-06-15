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لبنان
الصواريخ تمرّ فوق "حفل لبناني".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
15-06-2025
|
02:00
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نشر المصور الصحفي اللبناني الزميل لطف الله
ضاهر
عبر حسابه على "
فيسبوك
"، مقطع فيديو لأحد الحفلات في
جنوب لبنان
وذلك أثناء مرور الصواريخ
الإيرانية
باتجاه
إسرائيل
، ليل السبت - الأحد.
وأظهر الفيديو استمرار حفل الزفاف رغم مرور الصواريخ في السماء، فيما قام بعض المدعوين بتصوير المشهد بواسطة الهواتف.
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