أضرارها تفوق فوائدها... منتجات التنحيف تنتشر وهذه مخاطرها! 

مع حلول فصل الصيف، يزداد اهتمام اللبنانيين، ولا سيما النساء، بالحصول على قوام رشيق ومتناسق، مما يدفع البعض للبحث عن حلول سريعة وفعّالة لفقدان الوزن. وفي ظل هذا التوجه المتزايد، تنتشر الإعلانات التي تروّج لمجموعة متنوعة من المستحضرات، بدءًا من شاي التنحيف وصولاً إلى الحبوب والحقن، والتي تُطرح كخيارات "سحرية" تضمن نتائج فورية دون جهد يُذكر.

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لكن ما مدى فعالية هذه المنتجات؟ وهل هي آمنة على الصحة وكيف تؤثر فعلاً على أجسامنا؟



توضح أخصائية التغذية أنتونا- ماريا مطران لـ ""، أن "مع اقتراب الصيف وزيادة المناسبات الاجتماعية، يرغب الناس بفقدان الوزن بسرعة. وتعود شهرة منتجات التنحيف (slimming products) والعصائر الخاصة بإزالة السموم (detox juices)، إلى جانب حميات مثل خفض الكربوهيدرات

(carbs diet) أو الامتناع عن الطعام بعد الساعة 6، إلى الترويج الكبير من قبل المؤثرين والمشاهير، مما يدفع الناس لتجربتها للحصول على نتائج سريعة".



وتشرح مطران أن هذه المنتجات متنوعة وتشمل حبوب ومشروبات وشاي للحمية، إضافة إلى العصائر التي تُستخدم في "juice plans" لأيام محددة، غالبًا مصنوعة من فواكه وخضار، كما توجد حقن متوفرة في السوق.

مخاطر استخدام مستحضرات التنحيف وآثارها



أما بالنسبة للآثار الجانبية لهذه المُنتجات، فتشير إلى أن معظمها تعمل على إخراج الماء من الجسم ولا تحرق الدهون أو تحافظ على العضلات. لذلك، يزداد الذهاب إلى الحمام ويصاب الجسم بالجفاف

(dehydration)، خاصة مع احتوائها على أعشاب مثل الهندباء البرية (dandelion) والكافيين التي تزيد إدرار البول أو تعمل كملينات.



تضيف: "رغم أن هذه المنتجات تُعرض كمنتجات طبيعية 100%، فإنها قد تسبب آثارًا جانبية ونتائجها النهائية غير مضمونة أو مثبتة بشكل واضح. والإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى مشاكل في المعدة والأمعاء، غثيان، وزيادة غير طبيعية في الشهية خاصة للسكريات، ما يدفع البعض لتناول كميات كبيرة من الطعام ليس بسبب جوع حقيقي، بل بسبب رغبة شديدة في أطعمة كانوا قد امتنعوا عنها سابقاً".



وأكّدت مطران أهمية عدم اللجوء إلى الحلول السريعة لخسارة الوزن، باعتبارها أن "هذه الطرق لا تخفض الدهون فعليًا، بل فقط الوزن على الميزان دون تغيير شكل الجسم وبل قد يصبح أسوأ بسبب فقدان الكتلة العضلية، نتيجة فقدان الجليكوجين (glycogen) والماء في العضلات. كما يحدث نقص في الفيتامينات والمعادن لأن الحميات المؤقتة، الصيام المتقطع، أو تناول عصائر إزالة السموم

(detox juices) وشاي التنحيف تقلل من المغذيات اللازمة للجسم، مما يسبب نقصًا في الفيتامينات والمعادن."



وأضافت: "الكثيرون يتبعون حميات صارمة ومحددة جدًا، مما يؤدي إلى ما يسمى " اليويو"، (yoyo dieting) حيث يلتزمون بالحمية لفترة قصيرة ثم يتوقفون فجأة، ثم يعودون للبدء من جديد، وتكرار هذه يضر بعملية فقدان الوزن."

خيارات بديلة آمنة وصحية



وعن الحل الصحي لإنقاص الوزن مع المحافظة على صحة الجسم وأخذ كل الفيتامينات التي يحتاجها، فقالت أنّه يجب أوّلاً تناول غذاء صحي متوازن والابتعاد عن الأطعمة المصنعة مع التركيز على الفواكه والخضروات والنشويات المعقدة والألياف (fibers) والدهون الصحية (good fats) بالإضافة إلى البروتين بكميات مناسبة لأن البروتين يساعد على الشعور بالشبع.

ثانيا،ً شرب كمية كافية من الماء خاصة في فصل الصيف حيث يحتاج الجسم إلى ترطيب مستمر.

ثالثاً، ممارسة الرياضة قدر الإمكان والمحافظة على النشاط والحركة اليومية مثل المشي أو أي نشاط بدني يتطلب حركة مستمرة. رابعاً، النوم بشكل جيد ومنتظم خاصة في الصيف حيث يميل الناس إلى السهر أكثر لذا من المهم الحصول على ساعات نوم كافية لتعويض ذلك.

وأخيراً، التحلي بالصبر لأن فقدان نصف كيلو إلى كيلو واحد من الدهون النقية (pure fats) في الأسبوع أو كل أسبوعين يعتبر نتيجة جيدة ومؤثرة حتى لو لم يظهر ذلك بشكل كبير على الميزان فإن شكل الجسم سيتغير وسيكون الفرق واضحاً.