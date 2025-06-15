مفاجأة تهريب مخدرات إلى لبنان.. ابتلعها لتمريرها! (صور)

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة في بلاغ، أنّه "في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة المتورّطين في عمليات تهريب المخدّرات والحدّ من انتشارها، وضمن إطار الخطّة الأمنية التي وضعتها وحدة لمكافحة هذه الآفة، توافرت معطيات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول محاولة تهريب كمّية كبيرة من مادّة الكوكايين إلى من قبل أحد أفراد شبكة تهريب دولية، قادمًا من إحدى الدول الإفريقية عبر ".أضاف:" من خلال المتابعة الحثيثة، تمّ تحديد هوية المهرّب وهو ر. ح. (مواليد عام 1971، لبناني)، وقد تبيّن أنّ طريقة التهريب المعتمدة تمثّلت في ابتلاع كبسولات، تحتوي على مادّة الكوكايين، إضافةً إلى عبوات بلاستيكية خُبّئت بداخلها مادّة الكوكايين على شكل سائل.بتاريخ 22-5-2025 وبناءً على إشارة المختصّ، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنوا عند الساعة الثالثة فجرًا، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصّة (جهاز أمن – دائرة أمن عام المطار)، من توقيف المشتبه به فور وصوله إلى المطار.بتفتيشه، ضُبط معه /5/ عبوات (سائل للاستحمام، عطر، دواء) تحتوي على سائل الكوكايين، بلغت زنتها /1080/غ.أجريت صورة شعاعيّة لجسم الوافد، حيث تبيّن وجود /65/ كبسولة، بداخلها مادّة الكوكايين، بلغت زنتها /769/غ".ختم البلاغ:" أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، وجرى تحديد هوية باقي المتورّطين، العمل مستمرّ لتوقيفهم، تحت إشراف القضاء المختصّ".