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لبنان

تحدّث عن بيروت.. تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ

Lebanon 24
15-06-2025 | 03:50
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قال وزير الدفاع الإسرائيليّ يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إنَّ المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، يُحول طهران إلى بيروت، زاعماً إن "سكان طهران هم رهائن من أجل بقاء نظامه".
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كلام كاتس جاء خلال إصداره تعليمات للجيش الإسرائيلي بإصدار إشعارات إخلاء لسكان طهران القاطنين بالقرب من مجمعات إنتاج أسلحة.
 
وإثر ذلك، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي هجمات جوية استهدفت عدة مناطق بمدينة شيراز الإيرانية.
 
كذلك، قصفت إسرائيل مركزاً لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، وفق ما كشفت التقارير.
 
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