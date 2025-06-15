تحدّث عن بيروت.. تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ

قال الإسرائيليّ ، اليوم الأحد، إنَّ المرشد الأعلى ، يُحول إلى ، زاعماً إن "سكان طهران هم رهائن من أجل بقاء نظامه".

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كلام جاء خلال إصداره تعليمات للجيش بإصدار إشعارات إخلاء لسكان طهران القاطنين بالقرب من مجمعات إنتاج أسلحة.

وإثر ذلك، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي هجمات جوية استهدفت عدة مناطق بمدينة .

كذلك، قصفت مركزاً لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان، وفق ما كشفت التقارير.