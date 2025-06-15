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لبنان

الراعي: نصلي من أجل وقف الحرب بين إسرائيل وإيران

Lebanon 24
15-06-2025 | 03:35
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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداساً احتفالياً، لمناسبة زيارة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع إلى لبنان، على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة".
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بعد الإنجيل المقدس، القى البطريرك الراعي عظة قال فيها: "لبنان في عمق رسالته هو وطن التنوّع والشركة، وطن الطوائف المتعدّدة في وحدة وطنيّة، تمامًا كما أنّ إلهنا هو تعدّد أقانيم في وحدة محبّة. لكن هذه الرسالة معرّضة اليوم للتشويه بفعل الإنقسامات والتباعد والتجاذب. وطننا، رغم ما مرّ به، يبقى وطن الدعوة والرسالة. هذا الوطن الصغير بمساحته، الكبير بتراثه وإنسانيّته، يقف اليوم أمام مفترق طرق. إمّا أن يتابع السير في نفق المراوحة والإنقسام، أو أن ينهض من جديد على أساسات الشركة والتجدّد".
 
وقال: "لكن ثمّة فرص حيّة علينا ألّا نهدرها، وهي أن هناك إمكانيّات إصلاح ونهوض إقتصاديّ. وهناك مواطنون صالحون يبنون بهدوء. هناك شباب مؤمن ببلدنا ولم يغادروا الحلم. وهناك فرص للخروج من منطق النزاع. هناك فرصة لبناء المؤسّسات العامّة والفعّالة التي تنبع من إرادة الخدمة لا السيطرة".
 
 
ورأى الراعي أن "هناك فرصة لإعادة الثقة بين المواطن والدولة"، وأضاف: "نحن نؤمن أنّ النور أقوى من الظلام، والمحبّة من الإنقسام والعمل الجماعيّ من الحسابات الضيّقة".
 
 
وأضاف: "فلنصلّ من أجل وقف الحروب بين إسرائيل وغزة وبين إسرائيل وإيران وبين روسيا وأوكرانيا".
 
 
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