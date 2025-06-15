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لبنان

نُقل بـ"الطوافة".. الجيش ينقذ مواطناً سقط في وادي قنوبين

Lebanon 24
15-06-2025 | 04:46
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 14 /6 /2025، تمكنت القوات الجوية من إنقاذ أحد الأشخاص وإسعافه بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني بعد تعثره وسقوطه في وادي قنوبين – بشري أثناء ممارسته الرياضة، ونُقل بالطوافة إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
 
 
 
 
 
 
 
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