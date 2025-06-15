صدر عن – البيان الآتي:

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بتاريخ 14 /6 /2025، تمكنت من إنقاذ أحد الأشخاص وإسعافه بالتعاون مع اللبناني بعد تعثره وسقوطه في – بشري أثناء ممارسته الرياضة، ونُقل بالطوافة إلى أحد المستشفيات للمعالجة.