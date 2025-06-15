المفتي قبلان: الرد الإيراني على إسرائيل نسف نظرية الهيمنة

اعتبر المفتي ، أن "عدم التضامن مع بهذه الحرب المصيرية يعني خسارة العرب والدول الإسلامية للفرصة الوحيدة وللأبد".

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وفي بيان له، قال قبلان: "وفق المنطق الذي يعتمد التاريخ والعدالة والأخلاقيات أساساً للحقيقة أقول إنه لا يمكن فصل دول المنطقة عما يجري بين وإيران، وبالضرورة معني بحماية نفسه كقيمة إقليمية ضمن إطاره العربي والإسلامي، والقضية باتت قضية منطقة ونظام إقليمي وموقع من لعبة الخراب الذي تديره لسحق ".

واعتبر قبلان أن الرد على الهجوم ، نسف نظرية القَدر والهيمنة، وأضاف: "رغم حزام الدعم الأميركي ، فإنَّ إسرائيل تلفظ أنفاس عظمتها تحت وطأة القوة المدمرة".