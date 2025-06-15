Advertisement

لبنان

المفتي قبلان: الرد الإيراني على إسرائيل نسف نظرية الهيمنة

Lebanon 24
15-06-2025 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1376048-638855856123179376.png
Doc-P-1376048-638855856123179376.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن "عدم التضامن مع إيران بهذه الحرب المصيرية يعني خسارة العرب والدول الإسلامية للفرصة الوحيدة وللأبد".
Advertisement
 
 
وفي بيان له، قال قبلان: "وفق المنطق الذي يعتمد التاريخ والعدالة والأخلاقيات أساساً للحقيقة أقول إنه لا يمكن فصل دول المنطقة عما يجري بين إسرائيل وإيران، وبالضرورة لبنان معني بحماية نفسه كقيمة إقليمية ضمن إطاره العربي والإسلامي، والقضية باتت قضية منطقة ونظام إقليمي وموقع واشنطن من لعبة الخراب الذي تديره لسحق الشرق الأوسط".
 
 
واعتبر قبلان أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي،  نسف نظرية القَدر والهيمنة، وأضاف: "رغم حزام الدعم الأميركي الأطلسي، فإنَّ إسرائيل تلفظ أنفاس عظمتها تحت وطأة القوة الإيرانية المدمرة".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
المفتي قبلان: ايران تقوم بعمل ساحق ومزلزل
lebanon 24
15/06/2025 14:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان يحذر: لبنان على صفيح إقليمي ساخن يشبه "سايكس بيكو" جديد
lebanon 24
15/06/2025 14:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: مطالبون بتدشين ارادة وطنية تعيد بناء هوية البلد
lebanon 24
15/06/2025 14:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: لا ضمانة فوق ضمانة الجيش والمقاومة والتضامن الوطني
lebanon 24
15/06/2025 14:49:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:37 | 2025-06-15
07:22 | 2025-06-15
07:22 | 2025-06-15
07:21 | 2025-06-15
07:17 | 2025-06-15
06:56 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24