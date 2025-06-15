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لبنان

في برعشيت... "المخابرات" توقف 4 أشخاص

Lebanon 24
15-06-2025 | 05:30
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أوقفت مديرية المخابرات في الجيش أربعة أشخاص في بلدة برعشيت- منطقة بركة الصوان، على خلفية إطلاق نار. 
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وقد تم اقتيادهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة، حفاظاً على الأمن والاستقرار.
 
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