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لبنان

صباحًا... هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي في البلدات الحدودية

Lebanon 24
15-06-2025 | 05:35
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أطلق الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، رشقات رشاشة باتجاه وادي قطمون، شرق بلدة رميش الحدودية.
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