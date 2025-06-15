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لبنان

أوضاعهم صعبة... لبنانيون عالقون في دولة عربية يناشدون رئيسي الجمهورية والحكومة!

Lebanon 24
15-06-2025 | 06:26
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ناشد اللبنانيون العالقون في منطقة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة القاضي نواف سلام، التدخل لتسهيل عودتهم الى لبنان، لدى السلطات المصرية والعمل على مساعدتهم بعد توقف حركة الطيران المدنية الى بيروت نتيجة المواجهة العسكرية بين ايران وإسرائيل. 
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واكد اللبنانيون البالغ عددهم زهاء 600 شخص انهم باتوا يعيشون اوضاعا صعبة بعد نفاد الأموال وحليب الأطفال منهم، خصوصا وان العائلات تضم اطفالا ونساء، وكبار سن .


 وتمنى اللبنانيون التحرك السريع، لوضع حد لمعاناتهم واوضاعهم التي باتت تسوء. 
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