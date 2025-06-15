أوضاعهم صعبة... لبنانيون عالقون في دولة عربية يناشدون رئيسي الجمهورية والحكومة!

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واكد اللبنانيون البالغ عددهم زهاء 600 شخص انهم باتوا يعيشون اوضاعا صعبة بعد نفاد الأموال وحليب الأطفال منهم، خصوصا وان العائلات تضم اطفالا ونساء، وكبار سن .وتمنى اللبنانيون التحرك السريع، لوضع حد لمعاناتهم واوضاعهم التي باتت تسوء.