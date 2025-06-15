توضيح من "لجنة مهرجانات بعلبك" وتعقيب من " لبنان 24"

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نفت في توضيح لـ" " ان يكون هناك الغاء لاي عروض في برنامج المهرجان لهذا العام .وجاء في التوضيح المقتضب "لم يُتخذ أي قرار من هذا النوع من قبل ".يهم" 24" ان يوضح انه لم يورد في خبره الصباحي ان لجنة مهرجانات قررت الغاء عروض ، بل اشار بالحرف الى انه "الممكن أن يلغى عدد من العروض إذا ما إستمر الوضع في الأسابيع المقبلة على حاله". فاقتضى التوضيحلقراءة الخبر السابق انقر