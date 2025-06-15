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لبنان

توضيح من "لجنة مهرجانات بعلبك" وتعقيب من " لبنان 24"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-06-2025 | 06:56
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نفت لجنة مهرجانات بعلبك في توضيح لـ"لبنان 24 " ان يكون هناك الغاء لاي عروض في برنامج المهرجان لهذا العام .
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وجاء في التوضيح المقتضب "لم يُتخذ أي قرار من هذا النوع من قبل اللجنة التنفيذية".

تعقيب
يهم"لبنان 24" ان يوضح انه لم يورد في خبره الصباحي ان لجنة مهرجانات بعلبك قررت الغاء عروض ، بل اشار بالحرف الى انه "الممكن أن يلغى عدد من العروض إذا ما إستمر الوضع في الأسابيع المقبلة على حاله". فاقتضى التوضيح

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المصدر: خاص "لبنان 24"
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