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لبنان
استقبال رسمي للمجلس البلدي الجديد في طرابلس بحضور شخصيات بارزة
Lebanon 24
15-06-2025
|
07:17
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نظمت بلدية
طرابلس
حفل استقبال رسميا على شرف رئيس البلدية عبد الحميد كريمة وأعضاء
المجلس البلدي
المنتخب، بمناسبة توليهم المهام البلدية، في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي (قصر نوفل سابقا)، واستمر الحفل من الخامسة عصرا حتى الثامنة مساء أمس.
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شهد الحفل حضورا واسعا من الشخصيات السياسية، الاجتماعية، والدينية، من بينهم النواب طه ناجي، أشرف
ريفي
، ووليد البعريني، بالإضافة إلى المربي
عبد الله
ضناوي ممثلاً النائب فيصل كرامي، سامي رضا ممثً النائب كريم كبارة، والوزيرين السابقين سمير الجسر وعمر مسقاوي. كما حضر النائبان السابقان علي درويش ورامي فنج، أمناء الجامعات الخاصة في طرابلس والشمال، ممثلون عن الطوائف الروحية الإسلامية والمسيحية، رؤساء النقابات المهنية والعمالية، وأعضاء من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، إلى جانب عدد كبير من الفاعليات الكشفية، الرياضية، التربوية، وأهالي المدينة والشمال.
استقبل المهنئون بموسيقى الفرقة الكشفية "كشافة الغد" بقيادة المؤسس القائد عبدالرزاق
عواد
، في أجواء احتفالية طغت عليها روح التعاون والأمل بمستقبل أفضل لطرابلس.
شكل الحفل فرصة للتلاقي، حيث أكدت الكلمات والأحاديث الجانبية على أهمية التعاون لتحقيق نهضة حقيقية للمدينة عبر نقلة نوعية في أداء المجلس البلدي الجديد، بما يلبي تطلعات أبناء طرابلس والشمال.
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