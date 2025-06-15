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لبنان

الحريري تواكب شؤونًا بلدية وتربوية واجتماعية خلال لقاءات في دارة مجدليون

Lebanon 24
15-06-2025 | 07:22
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 تابعت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري قضايا مطلبية وبلدية وتربوية واجتماعية مع وفود وشخصيات التقتها في دارة مجدليون .واستقبلت وفداً من "لجنة تجار سوق الخضار والفاكهة بالجملة – الحسبة" في صيدا برئاسة سليم الزعتري عرض معها أوضاع القطاع وموضوع الزيادات على الإيجارات العائدة للمحال التجارية في الحسبة.
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والتقت الحريري رئيس بلدية البرامية شوقي حبيب وأعضاء المجلس البلدي زياد عرابي وريتا خير الله بوشاهين ونجلا بوشروش، بحضور منسق عام "تيار المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو. وجرى خلال اللقاء التداول في الشأن البلدي وفي مواضيع حياتية وتنموية مشتركة بين البرامية وصيدا.

واستقبلت الحريري وفداً من بلدة طبايا – قضاء صيدا ضم المختار عاطف احمد فاعور، ورئيس الجمعية الخيرية الإجتماعية في البلدة عدنان أحمد فاعور وعضو المجلس البلدي احمد حسن فاعور، بحضور حشيشو، وعرض الوفد أوضاع البلدة.

واستمعت الحريري من وفد من متقاعدي قوى الأمن الداخلي الى مطلبهم دعم اقتراح القانون الرامي لترقية المؤهلين المتقاعدين .

واطلعت من المديرة الجديدة لكلية الصحة العامة في الجامعة اللبنانية - الفرع الخامس الدكتورة نجاز علولو على أوضاع الكلية.

والتقت الحريري رئيس إقليم كاريتاس صيدا الزهراني والنبطية الدكتور ايلي خطار الذي وجه اليها الدعوة للمشاركة في العشاء الخيري السنوي دعماً لنشاطات الإقليم الإجتماعية والإنسانية.
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