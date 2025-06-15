الحريري تواكب شؤونًا بلدية وتربوية واجتماعية خلال لقاءات في دارة مجدليون

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تابعت رئيسة مؤسسة السيدة بهية الحريري قضايا مطلبية وبلدية وتربوية واجتماعية مع وفود وشخصيات التقتها في دارة مجدليون .واستقبلت وفداً من "لجنة تجار سوق الخضار والفاكهة بالجملة – الحسبة" في برئاسة سليم الزعتري عرض معها أوضاع القطاع وموضوع الزيادات على الإيجارات العائدة للمحال التجارية في الحسبة.والتقت الحريري رئيس بلدية البرامية شوقي حبيب وأعضاء زياد عرابي وريتا خير الله بوشاهين ونجلا بوشروش، بحضور منسق عام " " في صيدا والجنوب مازن حشيشو. وجرى خلال اللقاء التداول في الشأن البلدي وفي مواضيع حياتية وتنموية مشتركة بين البرامية وصيدا.واستقبلت الحريري وفداً من بلدة طبايا – قضاء صيدا ضم المختار عاطف احمد ، ورئيس الجمعية الخيرية الإجتماعية في البلدة عدنان أحمد فاعور وعضو المجلس البلدي احمد حسن فاعور، بحضور حشيشو، وعرض الوفد أوضاع البلدة.واستمعت الحريري من وفد من متقاعدي الى مطلبهم دعم اقتراح القانون لترقية المؤهلين المتقاعدين .واطلعت من المديرة الجديدة لكلية الصحة العامة في - الفرع الخامس الدكتورة نجاز علولو على أوضاع الكلية.والتقت الحريري رئيس إقليم كاريتاس صيدا الزهراني والنبطية الدكتور خطار الذي وجه اليها الدعوة للمشاركة في العشاء الخيري السنوي دعماً لنشاطات الإقليم الإجتماعية والإنسانية.