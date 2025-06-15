Advertisement

لبنان

من داخل منزل في عكّار العتيقة.. "المعلومات" تضبط شخصين يسرقان بالجرم المشهود

Lebanon 24
15-06-2025 | 08:01
A-
A+
Doc-P-1376150-638855968159012521.jpeg
Doc-P-1376150-638855968159012521.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة عصابات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف أفرادها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بالتخطيط لتنفيذ عملية سرقة منزل في منطقة عكار العتيقة.

 على أثر ذلك باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكورين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات تمكّنت من تحديد هويّتيهما، وهما المدعوان:

م. ب. (مواليد عام 1975، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة موصوفة ومحاولة سرقة وتعاطي مخدّرات.
هـ. ن. د. (مواليد عام 1998، لبناني)
بتاريخ 2025-06-11، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من رصدهما داخل أحد المنازل في محلّة الشقدوف- عكّار، والذي تبيّن أنّ أصحابه خارج البلاد، بحيث أوقفتهما بالجرم المشهود داخل المنزل أثناء محاولتهما السرقة من داخله. وبتفتيشهما تم ضبط معدّات تستخدم في السرقة (معول، مفكات، مطرقة، إزميل، جنزير، وأقفال) إضافة إلى سكّين ودراجة آليّة.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المُختص.
مواضيع ذات صلة
إشكال وجرحى في عكار العتيقة.. والسبب "بلدي"!
lebanon 24
15/06/2025 17:14:41 Lebanon 24 Lebanon 24
في الدوير.. شعبة المعلومات توقِف منفّذ عملية سرقة من داخل أحد المنازل
lebanon 24
15/06/2025 17:14:41 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار... حاولا سرقة "فيلا"
lebanon 24
15/06/2025 17:14:41 Lebanon 24 Lebanon 24
موقوفون بجرم رشوة انتخابية في محافظتي عكار والشمال
lebanon 24
15/06/2025 17:14:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-06-15
09:14 | 2025-06-15
09:12 | 2025-06-15
09:07 | 2025-06-15
09:00 | 2025-06-15
08:56 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24