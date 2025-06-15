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لبنان

رئيس الاتحاد العمالي العام يشكر نبيه بري على دعمه المستمر للطبقة العمالية

Lebanon 24
15-06-2025 | 08:07
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شكر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الرئيس نبيه بري على "وقوفه ودعمه الدائم للطبقة العمالية وتجاوبه مع السعي والمتابعة المستمرة لوزير الإعلام المحامي بول مرقص لاقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد المقدم من النائب غازي زعيتر، صاحب الحس النقابي والعمالي الكبير، هذا الاقتراح الذي ينعكس ايجاباً على المتعاقدين في وزارة الإعلام بحيث يساويهم بالموظف الدائم في الإدارات العامة من حيث التعويض والمعاش التقاعدي".
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ونوه "بموقف وزير الإعلام الذي يرسي أسس العدالة الاجتماعية في الإدارة العامة ويعيد الطريق نحو الحوكمة الرشيدة".
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