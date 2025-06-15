رئيس الاتحاد العمالي العام يشكر نبيه بري على دعمه المستمر للطبقة العمالية

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شكر رئيس الإتحاد العمالي العام على "وقوفه ودعمه الدائم للطبقة العمالية وتجاوبه مع السعي والمتابعة المستمرة لوزير الإعلام المحامي لاقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في لشرعة التقاعد المقدم من النائب ، صاحب الحس النقابي والعمالي الكبير، هذا الاقتراح الذي ينعكس ايجاباً على المتعاقدين في وزارة الإعلام بحيث يساويهم بالموظف الدائم في من حيث التعويض والمعاش التقاعدي".ونوه "بموقف الذي يرسي أسس العدالة الاجتماعية في ويعيد الطريق نحو الرشيدة".