عن الحرب بين إيران وإسرائيل... هذا ما أعلنه نائب "حزب الله"!

Advertisement

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، خلال كلمة ألقاها في أسبوع الشهيد فضل عباس عيسى "جهاد السيد"، والذي أقيم في بلدة حومين التحتا، بحضور علماء دين وشخصيات سياسية واجتماعية وتربوية وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة، أن "منطقتنا تمر بمرحلة تاريخية حاسمة"، مشيرًا إلى أن "الكيان الاسرائيلي، الذي اندفع بإنجازات متوحشة وإجرامية في غزة ولبنان، والذي توسّع في احتلاله لأجزاء واسعة من ، واستند إلى ذلك للقول إنه يعيد هندسة الجديد، اصطدم بالجدار ، حيث نأمل أن تتلاشى اندفاعته وأن تتحطم آماله، وأن يعود إلى حيث الحقيقة الراسخة: إنه كيان مصطنع وغريب، وأنه لا يعيش ويقوى إلا والاغتيالات وحروب الإبادة والتوسع بالاحتلال، وأن كل ذلك إنما هي عوامل تصنع قوة مؤقتة وغير طبيعية، لن يُكتب لها الاستمرار على المديات الطويلة".وأضاف: "لقد وقعت هذه الحرب في عيد الغدير، الذي نستعيد معه المعادلة التاريخية الخالدة، كي نقول إن في المواجهة بين الكيان والجمهورية الإسلامية، برز الإيمان كله في مواجهة الطاغوت كله، وبرز طلاب الحرية والكرامة والاستقلال، في مواجهة الاستكبار كله".وتابع: "إن ما سعى إليه الكيان الغاصب في أن تشكل هذه المواجهة مع منعطفًا يتوج فيه هيمنته على المنطقة، سيؤدي بإذنه تعالى إلى نتائج معكوسة، ليبدأ مسار تصحيح الاختلالات التي أصابت الشرق الأوسط، ليدفع الكيان الغاصب الثمن الذي يعيده إلى المربّع الأول".وأكد أن "الجمهورية الإسلامية تؤكد مصداقيتها ودورها التاريخي، في أنها الدولة التي واجهت الكيان الغاصب المدعوم من قبل أميركا وكل قوى الاستكبار ، وأمطرت كيانه بالصواريخ، وتحمّلت عبء هذه المواجهة في ظل كل هذا المناخ التطبيعي والاستسلامي الذي يطبع السياسات الرسمية العربية"، مشددًا على أن "إيران هي الدولة وهي الثورة، التي أخلصت في مواقفها قولًا وفعلًا، إنها مع ومع كل المقاومات الشريفة التي سعت لمواجهة الغاصب".وختم فياض: "إننا نشهد أيامًا وساعات تاريخية مباركة، بإذنه تعالى ستضع حدًا لكل أوهام الواهمين، الذين يعتقدون أن ومن خلفها أميركا، هي قادرة على أن تفعل ما تريد. هي قادرة على القتل والاغتيال والتدمير، لكنها لن تكون قادرة على الانتصار، ولن تكون قادرة على إنهاء إرادة وإرادة مواجهة العنصرية والاحتلال والتوحش".