Advertisement

لبنان

سكاف: أميركا لا تريد الذهاب الى حرب شاملة

Lebanon 24
15-06-2025 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1376187-638856008139399645.jpeg
Doc-P-1376187-638856008139399645.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 اعتبر النائب غسان سكاف، في لقاء اعلامي في بلدته عيتا الفخار في قضاء راشيا، ان "الساعات والايام المقبلة ستقرر اما الإتجاه لضبط الأمور او الذهاب الى مواجهة شاملة"، لافتا الى ان "أميركا لا تريد الذهاب الى حرب شاملة، انما تريد إجبار إيران على العودة الى طاولة المفاوضات تحت النار، ولا تريد اسقاط النظام الإيراني من دون استحضار البديل الجدي، لان جيوسياسية ايران وجغرافيتها في وسط آسيا الوسطى يحتم بقاءها في هذه المنطقة".
Advertisement

ورأى سكاف ان "هدف اسرائيل مختلف، لانها تريد استهداف القدرة النووية الإيرانية، وتريد اسقاط النظام الإيراني، لذلك بدأت الحرب بإغتيال قيادات الصف الاول في ايران".

وحذر من "كارثة صحية محتملة جراء التسرب النووي نتيجة قصف المنشآت النووية، خصوصا تأثير ذلك على الدول المجاورة لايران"، مناشدا قيادات العالم‬⁩ و ⁧‫الوكالة  الدولية للطاقة الذرية‬ ⁩"التنبه إلى خطورة قصف ⁧‫المنشآت النووية‬⁩ في ⁧‫ايران‬⁩ بدل التلهي بمن سيكون الرابح والخاسر بعد انتهاء الحرب"، وقال: "هناك احتمال فعلي لتلوث نووي بيئي يمتد إلى دول الجوار لإيران خاصةً إذا كانت المنشآت المستهدفة تحتوي على ⁧‫مواد نووية مشعة نشطة‬⁩ أو ⁧‫نفايات نووية‬⁩ غير مؤمنة".

واعتبر ان "الخطر الكبير هو في تسرّب ⁧‫إشعاع غاما‬⁩، أما الخطر على المدى الطويل فهو في تسرّب ⁧‫اليورانيوم‬⁩ الذي يلوث المياه والتربة بسبب انبعاثات تدوم لسنوات". وقال: "إن تدمير مفاعل نشِط سينتج عنه انفجار مشابه لما حدث في ⁧‫فوكوشيما‬⁩ أو ⁧‫تشرنوبيل‬⁩، إضافةً إلى الظروف الجوية مثل الرياح واتجاهها التي ستحدّد ما إذا كانت السحب المشعّة ستنتقل نحو دول الجوار".

وختم سكاف: "المطلوب من ⁧‫العراق‬⁩، ⁧‫الكويت‬⁩، ⁧‫السعودية‬⁩، ⁧‫الامارات‬⁩، ⁧‫البحرين⁩ و⁧‫قطر‬،⁩ وضع خطط سريعة للرصد الشعاعي واتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر".
مواضيع ذات صلة
ترامب: نريد الذهاب إلى إيران برفقة مفتشين
lebanon 24
15/06/2025 17:15:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لا حرب شاملة في المنطقة
lebanon 24
15/06/2025 17:15:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سكاف: اتركوا أهالي زحلة ينتخبون كما يريدون
lebanon 24
15/06/2025 17:15:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو لوكالة الأنباء الروسية "تاس": إسرائيل مستعدة لاحتمال حرب شاملة مع إيران
lebanon 24
15/06/2025 17:15:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:07 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:30 | 2025-06-15
09:14 | 2025-06-15
09:07 | 2025-06-15
09:00 | 2025-06-15
08:56 | 2025-06-15
08:49 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24