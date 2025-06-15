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لبنان
تزامناً مع التصعيد في المنطقة.. هذا ما تشهده بيروت والضاحية!
Lebanon 24
15-06-2025
|
10:03
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يُحلّق الطيران المسيّر
الإسرائيلي
فوق
بيروت
والضاحية الجنوبية.
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ويتزامن هذا التحليق مع تصعيد كبير تشهده المنطقة بين
إيران
وإسرائيل.
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