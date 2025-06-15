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لبنان

تزامناً مع التصعيد في المنطقة.. هذا ما تشهده بيروت والضاحية!

Lebanon 24
15-06-2025 | 10:03
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يُحلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية.
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ويتزامن هذا التحليق مع تصعيد كبير تشهده المنطقة بين إيران وإسرائيل.
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