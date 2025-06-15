بهاء الحريري:ما يحدث اليوم نتيجة طبيعية لسياسات طهران العدوانية

Advertisement

"ما يحدث اليوم بين وإسرائيل ليس إلا نتيجة طبيعية لسياسات العدوانية خلال العقود الماضية.دعم الميليشيات، وتصدير الأزمات، وزرع الفوضى في دول الجوار جرّ المنطقة إلى شفير الانفجار.المرحلة اليوم تتطلب من شعوبنا النظر بحكمة إلى ما يجري والتخلي عن إيران وسياساتها، وبناء مجتمع يتميز بالاعتدال بين أبنائه ويسعى للاستقرار والبناء لا للدمار والطائفية والعنصرية" .