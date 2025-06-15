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لبنان

بهاء الحريري:ما يحدث اليوم نتيجة طبيعية لسياسات طهران العدوانية

Lebanon 24
15-06-2025 | 09:57
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كتب بهاء الحريري عبر حسابه على منصة "اكس":
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"ما يحدث اليوم بين إيران وإسرائيل ليس إلا نتيجة طبيعية لسياسات طهران العدوانية خلال العقود الماضية.

دعم الميليشيات، وتصدير الأزمات، وزرع الفوضى في دول الجوار جرّ المنطقة إلى شفير الانفجار.

المرحلة اليوم تتطلب من شعوبنا النظر بحكمة إلى ما يجري والتخلي عن إيران وسياساتها، وبناء مجتمع يتميز بالاعتدال بين أبنائه ويسعى للاستقرار والبناء لا للدمار والطائفية والعنصرية" .
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