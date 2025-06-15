انقاذ عدد من المواطنين عند شاطئ الدامور.. اليكم ما جرى

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تمكنت فرقة الانقاذ البحري في الدفاع المدني من انتشال وسحب عدد من رواد البحر عند - بعد ان تمكن البحري من سحبهم اثناء ممارستهم رياضة السباحة وقد اصيب عدد منهم بجروح طفيفة، بحسب ما افادت مندوبة " ".واهاب الدفاع المدني بالمواطنين بعدم النزول الى البحر عندما يكون هائجا.