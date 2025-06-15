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لبنان

انقاذ عدد من المواطنين عند شاطئ الدامور.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
15-06-2025 | 11:15
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تمكنت فرقة الانقاذ البحري في الدفاع المدني من انتشال وسحب عدد من رواد البحر عند شاطئ الدامورجنوب بيروت بعد ان تمكن التيار البحري من سحبهم اثناء ممارستهم رياضة السباحة وقد اصيب عدد منهم بجروح طفيفة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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واهاب الدفاع المدني بالمواطنين بعدم النزول الى البحر عندما يكون هائجا.
 
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