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لبنان

نتيجة الضربات الاسرائيلية.. إصابة طالبين لبنانيين في طهران

Lebanon 24
15-06-2025 | 11:48
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أصيب طالبان لبنانيان إثر إستهداف الطيران الاسرائيلي لمبنى بالقرب من المجمع السكني للطلاب اللبنانيين في طهران، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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