قوى الأمن تعمم صورة "محتال"... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

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عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة المختصّ، صورة الموقوف: خ. ع. (مواليد عام 1992، مكتوم القيد) بجرم سرقة مبالغ مالية من طريق الاحتيال، عبر الاستيلاء على جزء منها في أثناء تصريف العملات.وطلبت المديرية العامّة، في بيان، من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى ، أو الاتصال على الرقم 810170-01 أو 810171-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.