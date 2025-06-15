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لبنان

قوى الأمن تعمم صورة "محتال"... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

Lebanon 24
15-06-2025 | 11:46
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عمّمت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختصّ، صورة الموقوف: خ. ع. (مواليد عام 1992، مكتوم القيد) بجرم سرقة مبالغ مالية من طريق الاحتيال، عبر الاستيلاء على جزء منها في أثناء تصريف العملات.
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وطلبت المديرية العامّة، في بيان، من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية، أو الاتصال على الرقم 810170-01 أو 810171-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
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