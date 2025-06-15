بعد سقوط مسيّرة إسرائيلية في خراج بلدة ميس الجبل.. هذا ما أعلنته قيادة الجيش

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صدر عن ـــ البيان الآتي:بتاريخ 15 /6 /2025، سقطت مسيّرة للعدو في خراج بلدة - . وقد توجهت دورية من الجيش إلى المكان حيث أجري الكشف عليها، ثم عملت على نقلها وإجراء اللازم بشأنها.