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لبنان
بعد سقوط مسيّرة إسرائيلية في خراج بلدة ميس الجبل.. هذا ما أعلنته قيادة الجيش
Lebanon 24
15-06-2025
|
14:05
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صدر عن
قيادة الجيش
ـــ
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
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بتاريخ 15 /6 /2025، سقطت مسيّرة للعدو
الإسرائيلي
في خراج بلدة
ميس الجبل
-
مرجعيون
. وقد توجهت دورية من الجيش إلى المكان حيث أجري الكشف عليها، ثم عملت على نقلها وإجراء اللازم بشأنها.
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