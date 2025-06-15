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لبنان

بعد سقوط مسيّرة إسرائيلية في خراج بلدة ميس الجبل.. هذا ما أعلنته قيادة الجيش

Lebanon 24
15-06-2025 | 14:05
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
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بتاريخ 15 /6 /2025، سقطت مسيّرة للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة ميس الجبل - مرجعيون. وقد توجهت دورية من الجيش إلى المكان حيث أجري الكشف عليها، ثم عملت على نقلها وإجراء اللازم بشأنها.
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