Advertisement

لبنان

13 حزيران 2025... هل هي آخر الحروب في المنطقة؟

Lebanon 24
15-06-2025 | 22:19
A-
A+
Doc-P-1376513-638856486350982365.jpg
Doc-P-1376513-638856486350982365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب جان فغالي في" نداء الوطن": المعطى الجديد في هذه الحرب أن إيران تقاتل من دون "ظهير إسنادي" (بحسب المصطلحات العسكرية)، فهي في الأساس خططت ليكون "حزب الله" هو "الفرقة السبَّاقة" لإشغال إسرائيل، تماماً كما حركة "حماس" وبعض الميليشيات العراقية مثل "كتائب حزب الله - العراق" و"عصائب أهل الحق" التي زار قائدها قيس خزعلي جنوب لبنان أكثر من مرة، بدعوة ورعاية من "حزب الله" وتوعَّد بمهاجمة إسرائيل ، و"كتائب الإمام علي" و"سرايا السلام"، وهي الأقل تطرفاً بين سابقاتها.
Advertisement

هذه "الفرق السبَّاقة" تعطَّلت قبل الساعة الصفر من "الواقعة الكبرى" بدليل أن لا جبهة فُتِحَت مع إسرائيل، لا من جنوب لبنان ولا من غزة ولا من الميليشيات العراقية، وحتى المشاركة الحوثية لم تكن ذات فعالية.

وجدت إيران نفسها في عزلة، وهذا الوضع شبيه بوضع ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية (ونهاية ألمانيا كانت الهزيمة أمام الحلفاء).
ومن عزلة إيران إلى "حزب الله" المعزول الذي أبلغ إلى مَن يعنيهم الأمر أنه لن يدخل المعركة.

الميليشيات العراقية، بدورها، نأت بنفسها عن المشاركة.

انطلاقاً من كل هذه المعطيات، يتأكد أن إسرائيل خططت لهذه الحرب فيما إيران استعاضت عن التخطيط بالاكتفاء بالرهان على أن الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح لإسرائيل بشن الحرب، فتصرفت على هذا الأساس وبقيت تصعِّد كتغطية على موقفها، في المقابل باشرت إسرائيل العد العكسي لشن الحرب، وكان فجر الثالث عشر من حزيران بمثابة الساعة الصفر لانطلاق الحرب.
صوَّرت إسرائيل أنها تقاتل إيران، عن الجميع، لمنعها من إنتاج قنبلةٍ نووية تضع المنطقة على كف عفريت، فيما لم تنجح الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن برنامجها النووي، وفي الأساس لا "يهضم" الغرب أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً، وهو ما رفضه أيام الشاه، فكيف سيقبل به أيام الجمهورية الإسلامية التي شعارها "تصدير الثورة"، ولماذا لا يكون السلاح النووي منتَجاً للتصدير مع الثورة؟
 
مواضيع ذات صلة
البيطار يستجوب زعيتر في 13 حزيران الحالي وتعيينات قضائية بالتقسيط
lebanon 24
16/06/2025 08:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تحقيقات المرفأ مستمرة: زعيتر أمام المحقق العدلي في 13 حزيران
lebanon 24
16/06/2025 08:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"فلاي دبي" تعلن استئناف الرحلات إلى دمشق بدءا من أول حزيران 2025
lebanon 24
16/06/2025 08:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: جر الحرب إلى منطقة الخليج خطأ استراتيجي وهدفه توسيع الحرب إلى كل المنطقة
lebanon 24
16/06/2025 08:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2025-06-16
01:00 | 2025-06-16
00:41 | 2025-06-16
23:05 | 2025-06-15
23:03 | 2025-06-15
22:48 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24