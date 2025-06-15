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لبنان

المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية إعادة رسم الأحجام.. ولبنان أمام فرصة!

Lebanon 24
15-06-2025 | 22:35
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كتبت" اللواء": إذا اعترفت اسرائيل بعجزها عن تطويع ايران، وأن معالجة الملف النووي الايراني لن تكون على طريقة نتنياهو.. وإذا تعدَّل ميزان القوى في المنطقة، نسبياً لغير صالح فريق اسرائيل، واشنطن- وبعض العواصم الغربية، فإن مرحلة جديدة، تبدأ في الاقليم، وتفتح الباب أمام تفاهمات جديدة، لن يكون نتنياهو وفريقه الدموي- المتطرّف ضمنها، حسبما يتوقع كثيرون..
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أمَّا بالنسبة للبنان، فالشهادة أن التفاهم الوطني بالنأي عن الحرب وويلاتها تقضي بأن ابتعاد لبنان خطوة وطنية، يمكن أن تستمكل بفتح الطريق أمام إلزام الاحتلال باحترام مترتبات الاتفاق على وقف النار بموجب القرار 1701.
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