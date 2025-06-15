المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية إعادة رسم الأحجام.. ولبنان أمام فرصة!

Advertisement

كتبت" اللواء": إذا اعترفت اسرائيل بعجزها عن تطويع ، وأن معالجة الملف الايراني لن تكون على طريقة .. وإذا تعدَّل ميزان القوى في المنطقة، نسبياً لغير صالح فريق اسرائيل، واشنطن- وبعض العواصم الغربية، فإن مرحلة جديدة، تبدأ في الاقليم، وتفتح الباب أمام تفاهمات جديدة، لن يكون نتنياهو وفريقه الدموي- المتطرّف ضمنها، حسبما يتوقع كثيرون..أمَّا بالنسبة للبنان، فالشهادة أن بالنأي عن الحرب وويلاتها تقضي بأن ابتعاد خطوة وطنية، يمكن أن تستمكل بفتح الطريق أمام إلزام باحترام مترتبات الاتفاق على وقف النار بموجب القرار 1701.