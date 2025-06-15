Advertisement

لبنان

لبنان بين تحديات الأمن الوطني وحركة الملاحة الجوية

Lebanon 24
15-06-2025 | 22:48
A-
A+
Doc-P-1376529-638856497895806390.png
Doc-P-1376529-638856497895806390.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب داوود رمال في" الانباء الكويتية": الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب لم تعد مجرد مواجهة بالوكالة أو صراع استخباراتي كما شهدته العقود الماضية، بل تحولت إلى صدام مباشر استخدمت فيه أسلحة استراتيجية وطالت منشآت ومرافق حيوية داخل إيران لاسيما المطارات. وردود طهران امتدت إلى المجال البحري والجوي في إسرائيل، وهذا ما أثار قلقا عميقا في العواصم المجاورة، ومنها بيروت، التي استشعرت سريعا ارتدادات هذا التصعيد وارتفعت فيها درجة الاستنفار على مختلف المستويات.
Advertisement

في هذا السياق، عقدت سلسلة اجتماعات أمنية رفيعة المستوى لاسيما في القصر الجمهوري والسرايا، بمشاركة القيادات السياسية والأمنية والعسكرية، لعرض الأوضاع ومتابعة التقارير التي أعدتها الأجهزة المعنية حول تداعيات الحرب الإيرانية - الإسرائيلية على لبنان، «لاسيما ما قد يترتب عنها من انعكاسات أمنية مباشرة وغير مباشرة».

وبحسب معلومات خاصة بـ«الأنباء» تقرر في ضوء هذه التقارير، «اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية والوقائية، تهدف إلى المحافظة على الاستقرار الداخلي وتعزيز الأمن في مختلف المناطق اللبنانية، مع إعطاء أولوية خاصة لحماية المنشآت الحيوية، وفي طليعتها مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الذي يعتبر شريانا حيويا للبنان، ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل كذلك من الزاوية الأمنية والاستراتيجية».

واستنادا إلى المعلومات، «شددت الأجهزة الأمنية على أهمية تأمين سلامة الطيران المدني، وتعزيز تدابير الحماية في محيط المطار وفي أجوائه، بالتنسيق المباشر مع إدارة الطيران المدني والجهات الدولية المختصة لضمان استمرار حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي وآمن، في ظل احتمالات أي تصعيد قد يطال الأجواء اللبنانية أو يعوق الحركة الجوية في المنطقة».

وأشارت المعلومات إلى «مطالبة السلطات المعنية، من خلال هذه الاجتماعات، بتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتفعيل غرف العمليات المشتركة لمتابعة المستجدات لحظة بلحظة، إضافة إلى التأكيد على أهمية الجهوزية الإدارية إلى جانب الأمنية، بهدف ضمان التفاعل السريع مع أي طارئ محتمل، سواء على مستوى العمليات الميدانية أو الخدمات اللوجستية والبنية التحتية».

كما تقرر إبقاء الاجتماعات مفتوحة لمواكبة التطورات، وهذا ما يعكس إدراك الدولة اللبنانية لحساسية المرحلة وتعقيدات المشهد الإقليمي، وضرورة مواجهة المخاطر المحتملة بخطط وقائية استباقية، خصوصا أن أي تصعيد غير محسوب على الجبهة الجنوبية مع إسرائيل، أو توسع دائرة الاشتباك الإقليمي، قد يضع لبنان مجددا على خط النار، في ظل وجود فاعلين غير رسميين على أراضيه.

وفي هذا السياق، تتعزز أهمية تحييد لبنان عن الصراع القائم، وهي المهمة التي تتطلب ليس فقط يقظة أمنية، بل كذلك غطاء سياسيا جامعا يدعم خيار الاستقرار، ويمنع توظيف الوضع الإقليمي في سياق الحسابات الداخلية، خصوصا أن تجارب الماضي القريب أثبتت أن الفشل في فصل المسارات يؤدي إلى مزيد من الانكشاف، وإلى زج البلاد في أتون مواجهات تتجاوز قدراتها وحدود مصالحها الوطنية.
 
مواضيع ذات صلة
الحوثيون: مستمرون في حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وحظر الملاحة الجوية في مطار بن غوريون
lebanon 24
16/06/2025 08:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي أثناء اعتراض صاروخ من اليمن
lebanon 24
16/06/2025 08:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي أثناء اعتراض صاروخ من اليمن
lebanon 24
16/06/2025 08:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تعليق الملاحة الجوية في مطار بن غوريون عقب إطلاق الصاروخ من اليمن
lebanon 24
16/06/2025 08:24:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2025-06-16
01:00 | 2025-06-16
00:41 | 2025-06-16
23:05 | 2025-06-15
23:03 | 2025-06-15
22:42 | 2025-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24