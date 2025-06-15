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لبنان

"اليونيفيل" مع تطعيم "اللجنة الخماسية" بسياسيين

Lebanon 24
15-06-2025 | 23:03
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كتب رضوان عقيل في" النهار": تتابع "اليونيفيل" مجريات الأمور على الأرض بعناية شديدة، خصوصًا في جنوب الليطاني، مع ترقب ما ستسفر عنه عملية تجديد مهمتها في الأمم المتحدة. وعد الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان الرئيس نبيه بري بأن بلاده ستبذل كل جهودها لتمرير التجديد، وهو ما ينتظره رئيس المجلس النيابي على موقف لبناني موحد مع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام. يقول مستشار في "اليونيفيل" إنها على استعداد للاستمرار في القيام بالمهمات المطلوبة منها في وقف إطلاق النار والدور الذي تقوم به في لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الخماسية)، لكنه يركز على ثلاث نقاط قبيل انتهاء ولاية القائد العام أرولدوالزارو وحلول خلفه الإيطالي ديوداتو أبانيارا في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. ترى "اليونيفيل" أن اللجنة الخماسية من الأفضل أن تطعم بسياسيين من لبنان وإسرائيل، رغم معرفتها بالحساسية التي تحكم الحكومة اللبنانية في التوجه إلى مثل هذا الخيار، وهو مطلب أميركي سبق أن طرحته الموفدة مورغان أورتاغوس ولم يحظ بترحيب لبناني. ويقول المستشار على مسمع نواب من لجنة الشؤون الخارجية برئاسة النائب فادي علامة التي زارت الجنوب إن من الأفضل إشراك ممثلين سياسيين في اللجنة، لأن هناك مسائل تحتاج إلى إشراكهم فيها، وإن ضباطًا من الجانبين اللبناني والإسرائيلي لا يستطيعون حسمها أو مقاربتها من مختلف جوانبها السياسية. ولا تعارض "اليونيفيل" العودة في النقاش إلى هدنة بين إسرائيل ولبنان عام 1949، وطرح كل النقاط الحدودية العالقة في الناقورة إلى النقاط البرية المتنازع عليها، وصولا إلى النقاط التي احتلتها إسرائيل في الحرب الأخيرة. وتخلص رؤية "اليونيفيل"، من دون إلزام لبنان بها، إلى أن الأمر مع إسرائيل بات يتطلب تدخلاً سياسيًا وعدم الاكتفاء بالعسكريين. لا تخفي "اليونيفيل" ملاحظاتها أمام نواب ومسؤولين لبنانيين عن عدم رضاها عن الإشكالات التي تحصل بينها وبين مجموعات من الأهالي والتي يجب أن تتوقف. تقول إنها لا تريد القفز فوق إشراك الجيش، لكن هناك مهامًا تتطلب أن تقتصر على القوة الدولية. وفي قراءة ضابط كبير مؤخرًا، فإن اعتراضات عدد من الأهالي ليست بريئة، أي أنها تحظى بتغطية من "حزب الله" مع ترجيح أن يكون هناك طرف من غير الحزب يقوم بهذا الفعل بغية إحراجه وزجه في مشكلة مع "اليونيفيل".  
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