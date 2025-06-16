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لبنان
إشتباك مسلح عند أطراف بيروت.. فيديو يوثق المشهد!
Lebanon 24
16-06-2025
|
00:41
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نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو يوثق اشتباكاً مُسلحاً بمنطقة
صبرا
(الحي الغربي) عند أطراف
بيروت
، مساء السبت.
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وذكرت الصفحة أن الاشتباك اندلع بين مجموعتين معروفتين بالاسم والانتماء، على خلفية نزاع مرتبط بتجارة المخدرات، ما أدى إلى حالة من الهلع بين السكان.
ولفتت الصفحة إلى أنَّ الاشتباكات اندلعت بين المدعو "ع.ب." وأشقائه من جهة، وبين "و.ح." وأقاربه من جهة أخرى، وقد تبادل الطرفان إطلاق النار بشكل كثيف، وسط الأحياء السكنية، مستخدمين أسلحة رشاشة.
وذكر السكان أن كماً هائلاً من الطلقات النارية أُطلق في المكان، ما أدى إلى ترويع الأهالي وإجبارهم على ملازمة منازلهم لساعات طويلة.
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