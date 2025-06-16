إشتباك مسلح عند أطراف بيروت.. فيديو يوثق المشهد!

نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو يوثق اشتباكاً مُسلحاً بمنطقة (الحي الغربي) عند أطراف ، مساء السبت.

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وذكرت الصفحة أن الاشتباك اندلع بين مجموعتين معروفتين بالاسم والانتماء، على خلفية نزاع مرتبط بتجارة المخدرات، ما أدى إلى حالة من الهلع بين السكان.

ولفتت الصفحة إلى أنَّ الاشتباكات اندلعت بين المدعو "ع.ب." وأشقائه من جهة، وبين "و.ح." وأقاربه من جهة أخرى، وقد تبادل الطرفان إطلاق النار بشكل كثيف، وسط الأحياء السكنية، مستخدمين أسلحة رشاشة.

وذكر السكان أن كماً هائلاً من الطلقات النارية أُطلق في المكان، ما أدى إلى ترويع الأهالي وإجبارهم على ملازمة منازلهم لساعات طويلة.