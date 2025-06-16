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لبنان

تراجع الاعتداءات الاسرائيلية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-06-2025 | 01:30
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سُجل في الأيام الأخيرة تراجع ملحوظ في وتيرة التصعيد والخروقات الإسرائيلية في لبنان، وذلك بالتزامن مع اندلاع المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران.
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وبحسب مصادر ميدانية، فإن الغارات الإسرائيلية التي كانت شبه يومية على مناطق الجنوب، إضافة إلى الطلعات الجوية المكثفة، شهدت انخفاضاً كبيراً منذ بدء التصعيد الإقليمي الواسع.
ويُفسر هذا التراجع بأن تل أبيب باتت توزّع أولوياتها العسكرية على أكثر من جبهة، مع تركيزها الأساسي حالياً على الصراع مع طهران، ما قلّص من هامش المناورة في الجنوب اللبناني.
 
 
ويرى مراقبون أن إسرائيل تخشى فتح جبهة كاملة مع حزب الله في وقت تخوض فيه مواجهة مفتوحة مع إيران.
 
ورغم التراجع في وتيرة العمليات، لا تزال حالة الاستنفار قائمة تجاه لبنان، وتم نقل قوات كبيرة الى الحدود اللبنانية السورية مع فلسطين.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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