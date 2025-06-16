تراجع الاعتداءات الاسرائيلية

سُجل في الأيام الأخيرة تراجع ملحوظ في وتيرة التصعيد والخروقات في ، وذلك بالتزامن مع اندلاع المواجهة العسكرية المباشرة بين وإيران.

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وبحسب مصادر ميدانية، فإن الإسرائيلية التي كانت شبه يومية على مناطق الجنوب، إضافة إلى الطلعات الجوية المكثفة، شهدت انخفاضاً كبيراً منذ بدء التصعيد الإقليمي الواسع.

ويُفسر هذا التراجع بأن باتت توزّع أولوياتها العسكرية على أكثر من جبهة، مع تركيزها الأساسي حالياً على الصراع مع ، ما قلّص من هامش المناورة في الجنوب اللبناني.

ويرى مراقبون أن إسرائيل تخشى فتح جبهة كاملة مع في وقت تخوض فيه مواجهة مفتوحة مع .

ورغم التراجع في وتيرة العمليات، لا تزال حالة الاستنفار قائمة تجاه لبنان، وتم نقل قوات كبيرة الى الحدود مع .