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لبنان

مُرشح نقابي حقوقي يتحرك "رغم خسارته مرتين"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-06-2025 | 03:15
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قال مصدر حقوقي متابع للمعركة الحاسمة والتنافس الكبير بين المرشحين البارزين حالياً على منصب نقيب المحامين بيروت إن مرشحاً سابقاً لمركز النقيب يحاول، من خلال دعمه أحد المرشحين البارزين حالياً للمركز عينه، العودة الى الواجهة بعد أن تراجع حضوره النقابي بشكلٍ ملحوظ تبعاً لخسارته معركة نقيب لمرتين متتاليتين وعدم تمكنه حتى من تبوأ مركز العضوية من أصل  ست مقاعد في الدورة الأخيرة عام 2023.
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وأكد المصدر أن نقباء سابقين هم في صلب المعركة اليوم، كما أن الأحزاب سيكون لها حضور بارز في هذه المعركة كون هامش وصول مرشحيها الى العضوية سهل للغاية لأن التنافس هو على ثمانية مقاعد فيما كان التنافس غالباً على أربعة مقاعد للعضوية ليس أكثر.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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