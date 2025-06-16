إلى الحكومة.. نداء من مزارعي الجنوب

ناشد مزارعو الجنوب الحكومة إلغاء الضريبة على صفيحة المازوت لما في ذلك من انعكاس سلبي على الزراعة والإنتاج المحلي.

وقال مزارعون لـ" " إن الحكومات السابقة كانت ألغت ضريبة الـ"TVA" على المازوت لتشجيع الزراعة، بينما بقاء الضريبة سيؤثر على الصناعة وعلى القطاعات كافة، ما يعيق النهوض الاقتصادي في البلاد.