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لبنان

إلى الحكومة.. نداء من مزارعي الجنوب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-06-2025 | 01:45
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ناشد مزارعو الجنوب الحكومة إلغاء الضريبة على صفيحة المازوت لما في ذلك من انعكاس سلبي على الزراعة والإنتاج المحلي.
 
وقال مزارعون لـ"لبنان24" إن الحكومات السابقة كانت ألغت ضريبة الـ"TVA" على المازوت لتشجيع الزراعة، بينما بقاء الضريبة سيؤثر على الصناعة وعلى القطاعات كافة، ما يعيق  النهوض الاقتصادي في البلاد.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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