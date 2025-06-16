"مصرف لبنان على جهوزيته"

قالت مصادر مالية لـ" " إنَّ "حاضر" على أهبة الإستعداد لمواكبة مرحلة التوتر في المنطقة بين وإسرائيل، وذلك من خلال الإجراءات التي يتخذها لضبط السوق تماماً.

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وتحدثت المصادر عن أن يعمل حالياً على إرساء نوع من الإستقرار النقدي مع استمرار مدّ السوق بالدولارات المطلوبة لتثبيت التوازن على صعيد سعر الصرف، وذلك عملاً بالتجربة التي شهدها خلال الحرب الأخيرة.