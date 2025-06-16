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لبنان

"مصرف لبنان على جهوزيته"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-06-2025 | 02:45
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قالت مصادر مالية لـ"لبنان24" إنَّ مصرف لبنان "حاضر" على أهبة الإستعداد لمواكبة مرحلة التوتر في المنطقة بين إيران وإسرائيل، وذلك من خلال الإجراءات التي يتخذها لضبط السوق تماماً.
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وتحدثت المصادر عن أن البنك المركزي يعمل حالياً على إرساء نوع من الإستقرار النقدي مع استمرار مدّ السوق بالدولارات المطلوبة لتثبيت التوازن على صعيد سعر الصرف، وذلك عملاً بالتجربة التي شهدها لبنان خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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