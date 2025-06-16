التشكيلات الديبلوماسية: فضائح وتجاوزات

فيما شهدت الأيام الأخيرة توافقاً سياسياً حول التشكيلات الدبلوماسية التي يُفترض أن تُعرض اليوم على طاولة لإقرارها، علم " " أنَّ "فضائح وتجاوزات" شابت هذا المشروع ومن بينها:

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- ترفيع عدد من الديبلوماسيين من الفئة الثانية إلى الفئة الاولى استنسابياً وحجب الترفيعات عن آخرين

- تدخل سياسي واضح ومحاصصة واضحة مذهبية وطائفية

- سياسيون فرضوا سفراء من خارج الملاك وصارت هناك إرضاءات وتنفيعات

- لم تراع الأقدمية في الترفيعات

- رضوخ شبه كامل للتدخلات والضغوط

- سفراء "ناموا سفراء" في دول معينة و"استيقظوا سفراء" في دول أخرى

- بعض السفارات فُرضت فيها أسماء السفراء فرضاً

- السفراء من خارج الملاك توزعوا محاصصة ببن ، والسرايا، و"القوات " التي فرضت سفيراً حتى وافق الوزير على "السير" بسفير طلبته بعبدا.