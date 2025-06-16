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لبنان

التشكيلات الديبلوماسية: فضائح وتجاوزات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-06-2025 | 01:54
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فيما شهدت الأيام الأخيرة توافقاً سياسياً حول التشكيلات الدبلوماسية التي يُفترض أن تُعرض اليوم على طاولة مجلس الوزراء لإقرارها، علم "لبنان24" أنَّ "فضائح وتجاوزات" شابت هذا المشروع ومن بينها:
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- ترفيع عدد من الديبلوماسيين من الفئة الثانية إلى الفئة الاولى استنسابياً وحجب الترفيعات عن آخرين
 
- تدخل سياسي واضح ومحاصصة واضحة مذهبية وطائفية
 
- سياسيون فرضوا سفراء من خارج الملاك وصارت هناك إرضاءات وتنفيعات
 
- لم تراع الأقدمية في الترفيعات
 
- رضوخ شبه كامل للتدخلات والضغوط
 
- سفراء "ناموا سفراء" في دول معينة و"استيقظوا سفراء" في دول أخرى 
 
- بعض السفارات فُرضت فيها أسماء السفراء فرضاً
 
- السفراء من خارج الملاك توزعوا محاصصة ببن بعبدا، والسرايا، و"القوات  اللبنانية" التي فرضت سفيراً حتى وافق الوزير على "السير" بسفير طلبته بعبدا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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