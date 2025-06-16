في بعبدا.. الإسراع في تنفيذ الإصلاحات واعادة الاعمار بين الرئيس عون ووفد من البنك الدولي

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التقى رئيس الجمهورية في لمنطقة وشمال إفريقيا عثمان ديون، والمدير الإقليمي للبنك الدولي جان-كريستوف كاريه، وناقشا مع المشاريع التي سبق أن وافق عليها الدولي، والتي لا تزال بانتظار إقرارها في مجلس النواب. وقد جرى خلال اللقاء التشديد على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاع المصرفي، نظرًا لأثرها المباشر في تهيئة الظروف الملائمة لموافقة مجلس إدارة على قرض .