Advertisement

لبنان

في بعبدا.. الإسراع في تنفيذ الإصلاحات واعادة الاعمار بين الرئيس عون ووفد من البنك الدولي

Lebanon 24
16-06-2025 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1376634-638856649069802327.jpg
Doc-P-1376634-638856649069802327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في بعبدا نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون، والمدير الإقليمي للبنك الدولي جان-كريستوف كاريه، وناقشا مع الرئيس عون المشاريع التي سبق أن وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي، والتي لا تزال بانتظار إقرارها في مجلس النواب. وقد جرى خلال اللقاء التشديد على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاع المصرفي، نظرًا لأثرها المباشر في تهيئة الظروف الملائمة لموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على قرض إعادة الإعمار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسامني بحث مع وفدين من البنك الدولي والاتحاد الاوروبي سبل اعادة الاعمار
lebanon 24
16/06/2025 12:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
التحوّل الرقمي محور لقاء بين وزير الاتصالات ووفد البنك الدولي
lebanon 24
16/06/2025 12:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نسعى مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لإعادة الإعمار
lebanon 24
16/06/2025 12:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر بحث ووفد "البنك الدولي" في تفعيل تطبيق الشراء العام
lebanon 24
16/06/2025 12:51:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:36 | 2025-06-16
05:20 | 2025-06-16
05:19 | 2025-06-16
05:01 | 2025-06-16
05:00 | 2025-06-16
04:56 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24