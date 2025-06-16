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لبنان

لا تعيينات لنواب "الحاكم"... وهذا ما يصر عليه بري

Lebanon 24
16-06-2025 | 03:20
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أفادت معلومات الـ"ام تي في" أنه لا تعيينات لنواب حاكم مصرف لبنان في جلسة الحكومة اليوم لأنّ الأمور لم تنضج بعد.
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وأضافت المعلومات أن رئيس مجلس النزاب نبيه برّي ما زال مصرًا على الإبقاء على وسيم منصوري وعلى تعيين زاهر حمادة مدّعياً عاماً مالياً. 
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