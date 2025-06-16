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لبنان
لا تعيينات لنواب "الحاكم"... وهذا ما يصر عليه بري
Lebanon 24
16-06-2025
|
03:20
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أفادت معلومات الـ"ام تي في" أنه لا تعيينات لنواب حاكم
مصرف لبنان
في جلسة الحكومة اليوم لأنّ الأمور لم تنضج بعد.
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وأضافت المعلومات أن رئيس مجلس النزاب
نبيه برّي
ما زال مصرًا على الإبقاء على
وسيم منصوري
وعلى تعيين
زاهر حمادة
مدّعياً عاماً مالياً.
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