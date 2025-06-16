لا تعيينات لنواب "الحاكم"... وهذا ما يصر عليه بري

أفادت معلومات الـ"ام تي في" أنه لا تعيينات لنواب حاكم في جلسة الحكومة اليوم لأنّ الأمور لم تنضج بعد.

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وأضافت المعلومات أن رئيس مجلس النزاب ما زال مصرًا على الإبقاء على وعلى تعيين مدّعياً عاماً مالياً.