الحجار: لا أحد يريد إقحام لبنان بالحرب

قال لدى سؤاله عمّا إذا كانت الدولة تلقت تأكيدات من " " بعدم دخول الحرب: "واضح أن لا أحد يريد إقحام بالحرب".

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وفي حديث للـ"ام تي في"، أضاف: "الاتصالات مستمرة لضبط الوضع".