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لبنان

الحجار: لا أحد يريد إقحام لبنان بالحرب

Lebanon 24
16-06-2025 | 03:37
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قال وزير الداخلية أحمد الحجار لدى سؤاله عمّا إذا كانت الدولة تلقت تأكيدات من "حزب الله" بعدم دخول الحرب: "واضح أن لا أحد يريد إقحام لبنان بالحرب".
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وفي حديث للـ"ام تي في"، أضاف: "الاتصالات مستمرة لضبط الوضع". 
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