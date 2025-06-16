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لبنان

إسرائيليون سيأتون إلى حدود لبنان.. خبر يكشف التفاصيل

Lebanon 24
16-06-2025 | 03:36
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنه جرى توجيه نداءات داخل إسرائيل لسكان المناطق المتضررة من القصف الإيراني، للانتقال والنزوح إلى مُستوطنات قريبة من لبنان.
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وقالت الصحيفة إنَّ رئيس مُستوطنة المطلة القريبة من لبنان ديفيد أزولاي، أطلق نداءً للسكان في وسط إسرائيل الذين يبحثون عن مأوى ومكانٍ للإقامة في مساحة محمية، الانتقال إلى المستوطنة واللجوء إليها.
 
وفي تصريح له، قال: "تشهد المطلة حالياً عملية تجديد وتعزيز مجتمعي من خلال أنشطة للأطفال وبرامج لكبار السن وتنظيم للعودة إلى الحياة الطبيعية. ندعو عائلات وسط إسرائيل للقدوم إلى هنا.. حان وقت العودة وتعزيز الشمال معاً".
 
 
وكانت مستوطنة المطلة أصيبت بقصف شديد نفذه "حزب الله" من لبنان خلال الحرب التي خاضها ضدّ إسرائيل خلال الأشهر الماضية.
 
وأسفرت العمليات العسكرية بين لبنان وإسرائيل آنذاك عن نزوح شبه كامل لسكان المطلة من منازلهم وذلك بعدما أدت صواريخ "الحزب" إلى أضرارٍ جسيمة في الممتلكات.

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