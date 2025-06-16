بدء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا

يعقدُ في هذه الأثناء جلسة حكومية في برئاسة رئيس الجمهورية .

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ومن المقرر أن تشهد الجلسة إقرار التشكيلات الدبلوماسية، فيما ذكرت قناة الـ" " أنه لا تعيينات اليوم لنواب حاكم لأن الأمور لم تنضج بعد.

وذكرت القناة أن ما زال مُصراً على الإبقاء على وسيم منصوري نائباً لحاكم ، بالإضافة إلى التمسك بتعيين زاهر حماده مُدعياً عاماً مالياً.

وكان " " قال في تقرير إن الأيام الأخيرة شهدت توافقاً سياسياً حول التشكيلات الدبلوماسية التي يُفترض أن تُعرض اليوم على طاولة مجلس الوزراء لإقرارها.

التقرير قال إن "فضائح وتجاوزات" شابت هذا المشروع ومن بينها:



- ترفيع عدد من الديبلوماسيين من الفئة الثانية إلى الفئة الاولى استنسابياً وحجب الترفيعات عن آخرين



- تدخل سياسي واضح ومحاصصة واضحة مذهبية وطائفية



- سياسيون فرضوا سفراء من خارج الملاك وصارت هناك إرضاءات وتنفيعات



- لم تراع الأقدمية في الترفيعات



- رضوخ شبه كامل للتدخلات والضغوط



- سفراء "ناموا سفراء" في دول معينة و"استيقظوا سفراء" في دول أخرى



- بعض السفارات فُرضت فيها أسماء السفراء فرضاً



- السفراء من خارج الملاك توزعوا محاصصة ببن ، والسرايا، و"القوات " التي فرضت سفيراً حتى وافق الوزير على "السير" بسفير طلبته بعبدا.