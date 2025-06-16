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لبنان

قرار جديد من "الضمان".. ماذا فيه؟

Lebanon 24
16-06-2025 | 04:23
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أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، إصدار المدير العام محمد كركي، مذكرة إعلاميّة جديدة بتاريخ 13/6/2025 حملت الرقم 792 قضى بموجبها تنظيم آلية احتساب فواتير جلسات العلاج بالأشعة (Radiotherapy) ومنع أي محاولة لتجزئة الجلسات أو التلاعب بتواريخها.
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وأضافت المديرية في بيانها: "في حال بدأ المريض جلسات العلاج قبل 15/4/2025 واستمر بها بعد هذا التاريخ، يتم اعتماد تاريخ انتهاء آخر جلسة كمرجع لتحديد التعرفة، وتُحتسب الفاتورة كاملة وفق التعرفة الجديدة الصادرة في المذكرة 788، وكأن الجلسات متّصلة وغير مجزّأة".

وختمت: "تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المدير العام للصندوق لتعزيز الشفافية، وتوحيد المعايير في التعامل مع الملفات الطبية الحساسة، مع ضمان حماية أموال الصندوق واستمرارية التغطية للمضمونين الذين يخضعون لعلاجات طويلة الأمد وللتخفيف من الأعباء الماليّة المترتّبة عليهم وإفادتهم من التعرفات الجديدة المقرّة من قبل إدارة الصندوق".
 
 
 
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