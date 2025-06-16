في الجنوب.. هذا ما فعلته دورية من "اليونيفيل"

أفادت معلومات " "، اليوم الإثنين، بأنَّ دورية تابعة للجيش، أخرجت قوة فرنسية تابعة لـ"اليونيفيل"، كانت توغلت في الأودية بين بلدتي ديرميماس والقليعة من دون مواكبة عسكرية لبنانية.

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