Advertisement

لبنان

في الجنوب.. هذا ما فعلته دورية من "اليونيفيل"

Lebanon 24
16-06-2025 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1376700-638856719361050161.jpg
Doc-P-1376700-638856719361050161.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات "لبنان24"، اليوم الإثنين، بأنَّ دورية تابعة للجيش، أخرجت قوة فرنسية تابعة لـ"اليونيفيل"، كانت توغلت في الأودية بين بلدتي ديرميماس والقليعة من دون مواكبة عسكرية لبنانية.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هيكل زار قيادة "اليونيفيل" وشدد على دورها الأساسي والضروري في الجنوب
lebanon 24
16/06/2025 14:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل: ما تعرضت له دورياتنا بالجنوب حوادث طفيفة تم حلها
lebanon 24
16/06/2025 14:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في وادي الحجير
lebanon 24
16/06/2025 14:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قامت به قوة من اليونيفيل في بلدة الجميجمة في الجنوب
lebanon 24
16/06/2025 14:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-06-16
07:35 | 2025-06-16
07:34 | 2025-06-16
07:12 | 2025-06-16
06:46 | 2025-06-16
06:36 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24