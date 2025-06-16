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لبنان

اتحاد النقل الجوي انتخب هيئته الجديدة

Lebanon 24
16-06-2025 | 05:20
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أعلن اتحاد النقل الجوي في بيان، ان انتخابات الاتحاد UTA جرت بإشراف مندوبي وزارة العمل. وقد تم انتخاب هيئة مكتب، ووزعت المسؤوليات على الشكل التالي:
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الرئيس: علي محسن

نائب الرئيس: محمد سعد

امين السر العام:رضوان الموسوي

امين الصندوق :غسان عواد

اعضاء مستشارين :عباس جعفر- سامي القرداحي.
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