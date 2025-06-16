اتحاد النقل الجوي انتخب هيئته الجديدة

أعلن في بيان، ان انتخابات الاتحاد UTA جرت بإشراف مندوبي . وقد تم انتخاب هيئة مكتب، ووزعت المسؤوليات على الشكل التالي:

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الرئيس:



نائب سعد



امين السر العام:



امين الصندوق :غسان



اعضاء مستشارين :عباس جعفر- سامي .