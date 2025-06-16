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لبنان
اتحاد النقل الجوي انتخب هيئته الجديدة
Lebanon 24
16-06-2025
|
05:20
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أعلن
اتحاد النقل الجوي
في بيان، ان انتخابات الاتحاد UTA جرت بإشراف مندوبي
وزارة العمل
. وقد تم انتخاب هيئة مكتب، ووزعت المسؤوليات على الشكل التالي:
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الرئيس:
علي محسن
نائب
الرئيس: محمد
سعد
امين السر العام:
رضوان الموسوي
امين الصندوق :غسان
عواد
اعضاء مستشارين :عباس جعفر- سامي
القرداحي
.
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