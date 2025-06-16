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لبنان

المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: إلغاء الاحتفال لمناسبة عيد الغدير

Lebanon 24
16-06-2025 | 05:36
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صدر عن المكتب الاعلامي للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى البيان الآتي: 
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نظراً للاوضاع السائدة نتيجة الحرب العدوانية الصهيونية على الجمهورية الاسلامية الايرانية، يعلن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى عن الغاء الاحتفال الذي كان مقرراً في مقره على طريق المطار عصر الأربعاء المقبل في 18 حزيران الجاري وذلك لمناسبة عيد الغدير الأغر.
 
 
 
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