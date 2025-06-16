المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى: إلغاء الاحتفال لمناسبة عيد الغدير

صدر عن المكتب الاعلامي للمجلس الاعلى البيان الآتي:

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نظراً للاوضاع السائدة نتيجة الحرب العدوانية على الجمهورية الاسلامية الايرانية، يعلن الشيعي الاعلى عن الغاء الاحتفال الذي كان مقرراً في مقره على عصر الأربعاء المقبل في 18 حزيران الجاري وذلك لمناسبة عيد الأغر.