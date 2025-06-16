بري دعا الى جلسة مشتركة للجان يوم الخميس

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دعا لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، تكنولوجيا المعلومات، والاعلام والاتصالات، الى جلسة مشتركة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 19 حزيران 2025 وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:- اقتراح القانون إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الاعلام لشرعة التقاعد- إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة (ب ) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الاول من آب 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة)- إقتراح قانون تمكين البلديات- اقتراح القانون الرامي الى إنشاء الوكالة الوطنيه للتحول الرقمي