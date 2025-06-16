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لبنان
"سيدة الجبل" يستغرب غياب قرار واضح لنأي لبنان عن الحرب
Lebanon 24
16-06-2025
|
06:25
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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مقره في
الأشرفية
، بحضور أعضاء اللقاء حضورياً وافتراضياً.
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وفي بيان صادر عن المجتمعين، أعرب اللقاء عن استغرابه "لعدم عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء بكامل أعضائه، بمن فيهم وزراء
حزب الله
وحركة أمل، بهدف إصدار قرار واضح يكرّس نأي
لبنان
عن الحرب الدائرة في المنطقة، ويؤكد حصر قرار السلم والحرب بيد
الدولة اللبنانية
وحدها".
وحضر الاجتماع كل من: أنطوان قسيس، أحمد عيّاش، أرزة التوم، الياس عطالله،
إيلي
قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين محمد بشير، إدمون رباط، إيصال صالح، بهجت سلامة، بسام
خوري
، توفيق كسبار، جاد أخوي،
جوزف
كرم،
جورج
سلوان، حبيب خوري، حسن عبود، خالد نصولي، خليل طوبيا، رالف جرمانوس، ربى كباره، رودريك نوفل، ريتا معتوق، زاهي موصللي، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، طوني حبيب، طوني خواجه، طوبيا عطالله، عطالله
وهبة
، فارس سعيد، فيروز جوديه، كارول بابيكيان، كمال ريشا، لينا تنير، لينا فرج الله، مأمون ملك، ماجد كرم، ماريان
عيسى
الخوري
، محمود وهبة، مياد
حيدر
، ميسم نويري، نادرة فواز، نورما رزق، نيللي قنديل، ونبيل يزبك.
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