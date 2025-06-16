"سيدة الجبل" يستغرب غياب قرار واضح لنأي لبنان عن الحرب

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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مقره في ، بحضور أعضاء اللقاء حضورياً وافتراضياً.وفي بيان صادر عن المجتمعين، أعرب اللقاء عن استغرابه "لعدم عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء بكامل أعضائه، بمن فيهم وزراء وحركة أمل، بهدف إصدار قرار واضح يكرّس نأي عن الحرب الدائرة في المنطقة، ويؤكد حصر قرار السلم والحرب بيد وحدها".وحضر الاجتماع كل من: أنطوان قسيس، أحمد عيّاش، أرزة التوم، الياس عطالله، قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين محمد بشير، إدمون رباط، إيصال صالح، بهجت سلامة، بسام ، توفيق كسبار، جاد أخوي، كرم، سلوان، حبيب خوري، حسن عبود، خالد نصولي، خليل طوبيا، رالف جرمانوس، ربى كباره، رودريك نوفل، ريتا معتوق، زاهي موصللي، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، طوني حبيب، طوني خواجه، طوبيا عطالله، عطالله ، فارس سعيد، فيروز جوديه، كارول بابيكيان، كمال ريشا، لينا تنير، لينا فرج الله، مأمون ملك، ماجد كرم، ماريان ، محمود وهبة، مياد ، ميسم نويري، نادرة فواز، نورما رزق، نيللي قنديل، ونبيل يزبك.