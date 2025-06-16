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لبنان

سليمان فرنجية: علينا كدولة أن نهتم بمصلحة بلدنا

Lebanon 24
16-06-2025 | 06:35
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أشار رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى أن "نمرّ بمرحلة تحولات وتغيّرات دولية والدول تهمها مصالحها".
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وأضاف عبر "إكس" أنه "علينا نحن أيضاً كدولة أن نهتم بمصلحة بلدنا من خلال التفاهم والحوار لبناء دولة قوية ولبنان دائماً بحاجة لجميع أبنائه".
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