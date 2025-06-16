سليمان فرنجية: علينا كدولة أن نهتم بمصلحة بلدنا

Advertisement

أشار رئيس إلى أن "نمرّ بمرحلة تحولات وتغيّرات دولية والدول تهمها مصالحها".وأضاف عبر "إكس" أنه "علينا نحن أيضاً كدولة أن نهتم بمصلحة بلدنا من خلال التفاهم والحوار لبناء دولة قوية ولبنان دائماً بحاجة لجميع أبنائه".