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لبنان
مصادر الخارجيّة عن التشكيلات الديبلوماسيّة: أعادت الانتظام الى السلك
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-06-2025
|
06:36
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اعتبرت مصادر
وزارة الخارجية والمغتربين
تعليقا على صدور التشكيلات الديبلوماسية ان "
الوزير يوسف
رجي اصرّ على تخفيض كبير في عدد السفراء من خارج الملاك من 14 الى 6 مقارنة بآخر تشكيلات جرت".
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وقالت: تمّ حفظ معظم المراكز الاساسية لمستحقيها من السفراء من ملاك الوزارة، وكانت الاستعانة بخبرات خارجية، اي من خارج الملاك، هي الاستثناء. كما تمت إعادة جميع السفراء الذين تجاوزوا مدتهم القانونية في الخارج التزاماً بالقانون. وتميّزت التشكيلات بضخّ دمٍ في السفارات
اللبنانية
لمواكبة
العهد
والحكومة الجديدة".
وقالت المصادر إنّ "رجي وضع مسودة التشكيلات من دون أي تدخلات سياسية، وأدخل عليها تعديلات، وأخذ ببعض الملاحظات ورفض ما لم يقتنع به".
واضافت أنّ "جميع المسؤولين المعنيين أبدوا تجاوباً وتعاوناً ومرونة، وجرى نقاش هادئ وبناء عندما قدم رجي مسودته، كما ان الرئيس
جوزاف عون
فوض رجي إجراء ما يراه مناسبا لمصلحة السلك الدبلوماسي ولبنان، من دون مناقشة الاسماء. وهذه التشكيلات هي افضل الممكن، ووزير الخارجية راض
بشكل عام
ومرتاح الضمير".
واعتبرت المصادر أنّ "التشكيلات الجديدة تخطو خطوة في اتجاه إبعاد السلك الدبلوماسي عن الزبائنية، وهو ما يطمح اليه رجي. كما ان رسالة رجي للسفراء الجدد:
لبنان
يدخل مرحلة جديدة، وعليكم مواكبتها لنكون على مستوى المسؤولية".
المصدر: خاص لبنان 24
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