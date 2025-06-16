Advertisement

لبنان

مصادر الخارجيّة عن التشكيلات الديبلوماسيّة: أعادت الانتظام الى السلك

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-06-2025 | 06:36
A-
A+
Doc-P-1376745-638856780403045339.jpg
Doc-P-1376745-638856780403045339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبرت مصادر وزارة الخارجية والمغتربين تعليقا على صدور التشكيلات الديبلوماسية ان "الوزير يوسف رجي اصرّ على تخفيض كبير في عدد السفراء من خارج الملاك من 14 الى 6 مقارنة بآخر تشكيلات جرت".
Advertisement
وقالت: تمّ حفظ معظم المراكز الاساسية لمستحقيها من السفراء من ملاك الوزارة، وكانت الاستعانة بخبرات خارجية، اي من خارج الملاك، هي الاستثناء. كما تمت إعادة جميع السفراء الذين تجاوزوا مدتهم القانونية في الخارج التزاماً بالقانون. وتميّزت التشكيلات بضخّ دمٍ في السفارات اللبنانية لمواكبة العهد والحكومة الجديدة".
وقالت المصادر إنّ "رجي وضع مسودة التشكيلات من دون أي تدخلات سياسية، وأدخل عليها تعديلات، وأخذ ببعض الملاحظات ورفض ما لم يقتنع به".
واضافت أنّ "جميع المسؤولين المعنيين أبدوا تجاوباً وتعاوناً ومرونة، وجرى نقاش هادئ وبناء عندما قدم رجي مسودته، كما  ان الرئيس جوزاف عون فوض رجي إجراء ما يراه مناسبا لمصلحة السلك الدبلوماسي ولبنان، من دون مناقشة الاسماء. وهذه التشكيلات هي افضل الممكن، ووزير الخارجية راض بشكل عام ومرتاح الضمير".
 
واعتبرت المصادر أنّ "التشكيلات الجديدة تخطو خطوة في اتجاه إبعاد السلك الدبلوماسي عن الزبائنية، وهو ما يطمح اليه رجي. كما ان رسالة رجي للسفراء الجدد: لبنان يدخل مرحلة جديدة، وعليكم مواكبتها لنكون على مستوى المسؤولية".
 
 
 
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
التشكيلات الديبلوماسية: فضائح وتجاوزات
lebanon 24
16/06/2025 14:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء يقر التشكيلات الديبلوماسية اليوم وتسليم السلاح الفلسطيني مؤجل
lebanon 24
16/06/2025 14:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
توافق على التشكيلات الديبلوماسية واقرارها في مجلس الوزراء غدا
lebanon 24
16/06/2025 14:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة حكومية الاثنين وارجاء جديد لاعلان التشكيلات الديبلوماسية
lebanon 24
16/06/2025 14:48:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:34 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-06-16
07:35 | 2025-06-16
07:34 | 2025-06-16
07:12 | 2025-06-16
06:46 | 2025-06-16
06:35 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24