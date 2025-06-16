مصادر الخارجيّة عن التشكيلات الديبلوماسيّة: أعادت الانتظام الى السلك

اعتبرت مصادر تعليقا على صدور التشكيلات الديبلوماسية ان " رجي اصرّ على تخفيض كبير في عدد السفراء من خارج الملاك من 14 الى 6 مقارنة بآخر تشكيلات جرت".

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وقالت: تمّ حفظ معظم المراكز الاساسية لمستحقيها من السفراء من ملاك الوزارة، وكانت الاستعانة بخبرات خارجية، اي من خارج الملاك، هي الاستثناء. كما تمت إعادة جميع السفراء الذين تجاوزوا مدتهم القانونية في الخارج التزاماً بالقانون. وتميّزت التشكيلات بضخّ دمٍ في السفارات لمواكبة والحكومة الجديدة".

وقالت المصادر إنّ "رجي وضع مسودة التشكيلات من دون أي تدخلات سياسية، وأدخل عليها تعديلات، وأخذ ببعض الملاحظات ورفض ما لم يقتنع به".

واضافت أنّ "جميع المسؤولين المعنيين أبدوا تجاوباً وتعاوناً ومرونة، وجرى نقاش هادئ وبناء عندما قدم رجي مسودته، كما ان الرئيس فوض رجي إجراء ما يراه مناسبا لمصلحة السلك الدبلوماسي ولبنان، من دون مناقشة الاسماء. وهذه التشكيلات هي افضل الممكن، ووزير الخارجية راض ومرتاح الضمير".

واعتبرت المصادر أنّ "التشكيلات الجديدة تخطو خطوة في اتجاه إبعاد السلك الدبلوماسي عن الزبائنية، وهو ما يطمح اليه رجي. كما ان رسالة رجي للسفراء الجدد: يدخل مرحلة جديدة، وعليكم مواكبتها لنكون على مستوى المسؤولية".