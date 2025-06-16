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لبنان

بري: المجلس النيابي جاهز لإنجاز التشريعات بعد ورودها وفق الأصول

Lebanon 24
16-06-2025 | 07:34
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون، والمدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، بحضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان. وتم خلال اللقاء البحث في المشاريع والقروض التي جرى التفاوض بشأنها بين لبنان والبنك الدولي.
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وأكد بري استعداد المجلس النيابي لإنجاز التشريعات وإقرار مشاريع القوانين المطلوبة والمتفق عليها مع الحكومة اللبنانية فور ورودها إلى المجلس ومناقشتها وفق الأصول، خصوصاً في ما يتعلق بقروض الطاقة والمياه والزراعة وإعادة الإعمار.

كما استقبل بري الوزير السابق ألبير منصور والمونسنيور كميل مبارك، حيث جرى البحث في التطورات السياسية والميدانية.
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