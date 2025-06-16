بري: المجلس النيابي جاهز لإنجاز التشريعات بعد ورودها وفق الأصول

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، لمنطقة وشمال أوسمان ديون، والمدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، بحضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس . وتم خلال اللقاء البحث في المشاريع والقروض التي جرى التفاوض بشأنها بين والبنك الدولي.وأكد استعداد المجلس النيابي لإنجاز التشريعات وإقرار مشاريع القوانين المطلوبة والمتفق عليها مع فور ورودها إلى المجلس ومناقشتها وفق الأصول، خصوصاً في ما يتعلق بقروض الطاقة والمياه والزراعة وإعادة الإعمار.كما استقبل بري الوزير السابق ألبير منصور والمونسنيور كميل مبارك، حيث جرى البحث في التطورات السياسية والميدانية.