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لبنان

قائد الجيش التقى النائبين أبو فاعور ودرغام

Lebanon 24
16-06-2025 | 07:48
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب وائل أبو فاعور، ثم النائب أسعد درغام، خلال هذَين اللقاءَين تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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